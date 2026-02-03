ЗМІ: Греція близька до заборони соцмереж для дітей віком до 15 років

У Греції наблизилися до заборони використання соціальних мереж неповнолітніми до 15 років.

Про це агентству Reuters повідомив поінформований посадовець, пише "Європейська правда".

Греція стала ще однією країною, яка розглядає можливість заборонити використання соціальних мереж для дітей.

За словами співрозмовника агентства, країна "дуже близька" до того, аби оголосити таку заборону для дітей віком до 15 років.

Цього ж дня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про наміри заборонити доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років.

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.