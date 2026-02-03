СМИ: Греция близка к запрету соцсетей для детей в возрасте до 15 лет

В Греции приблизились к запрету использования социальных сетей для детей.

Об этом агентству Reuters сообщил информированный чиновник, пишет "Европейская правда".

Греция стала еще одной страной, которая рассматривает возможность запретить использование социальных сетей для детей.

По словам собеседника агентства, страна "очень близка" к тому, чтобы объявить такой запрет для детей в возрасте до 15 лет.

В этот же день премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о намерениях запретить доступ к социальным сетям лицам в возрасте до 16 лет.

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.