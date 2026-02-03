Київ отримав ще одну партію генераторів від Варшави

Київ отримав ще 31 генератор, які передали мерія та громада польської столиці Варшави.

Про це у своїх соцмережах написав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє "Європейська правда".

Кличко зазначив, що перша партія з 59 генераторів надійшла до української столиці минулої п'ятниці. Загалом місто отримало від столиці Польщі 90 генераторів.

Більшість із них – дизельні, різної потужності – від 10 до 64 кВт, додав він.

"Першу партію генераторів одразу відвезли в деякі райони Києва – для заживлення обладнання будинків, де проблеми з відновленням теплопостачання", – розповів Кличко.

За його словами, найближчим часом очікується прибуття наступної партії генераторів, придбаних на благодійні гроші поляків.

Нагадаємо, в МЗС України закликали небайдужих у всьому світі відкривати збори "на тепло для України" після успіху громадського збору у Польщі на генератори та зарядні станції для Києва.

Великий успішний збір відбувся також у Чехії. Крім того, в уряді Чехії готують до відправки в Україну 55 генераторів.

3 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про останні партії "енергетичної" підтримки від Литви, Фінляндії, Туреччини, Болгарії.