Київ отримав ще одну партію генераторів від Варшави
Новини — Вівторок, 3 лютого 2026, 16:00 —
Київ отримав ще 31 генератор, які передали мерія та громада польської столиці Варшави.
Про це у своїх соцмережах написав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє "Європейська правда".
Кличко зазначив, що перша партія з 59 генераторів надійшла до української столиці минулої п'ятниці. Загалом місто отримало від столиці Польщі 90 генераторів.
Більшість із них – дизельні, різної потужності – від 10 до 64 кВт, додав він.
"Першу партію генераторів одразу відвезли в деякі райони Києва – для заживлення обладнання будинків, де проблеми з відновленням теплопостачання", – розповів Кличко.
За його словами, найближчим часом очікується прибуття наступної партії генераторів, придбаних на благодійні гроші поляків.
Нагадаємо, в МЗС України закликали небайдужих у всьому світі відкривати збори "на тепло для України" після успіху громадського збору у Польщі на генератори та зарядні станції для Києва.
Великий успішний збір відбувся також у Чехії. Крім того, в уряді Чехії готують до відправки в Україну 55 генераторів.
3 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про останні партії "енергетичної" підтримки від Литви, Фінляндії, Туреччини, Болгарії.