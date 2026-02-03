Киев получил еще одну партию генераторов от Варшавы

Киев получил еще 31 генератор, которые передали мэрия и община польской столицы Варшавы.

Об этом в своих соцсетях написал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает "Европейская правда".

Кличко отметил, что первая партия из 59 генераторов поступила в украинскую столицу в прошлую пятницу. В целом город получил от столицы Польши 90 генераторов.

Большинство из них – дизельные, различной мощности – от 10 до 64 кВт, добавил он.

"Первую партию генераторов сразу отвезли в некоторые районы Киева – для запитки оборудования домов, где есть проблемы с восстановлением теплоснабжения", – рассказал Кличко.

По его словам, в ближайшее время ожидается прибытие следующей партии генераторов, приобретенных на благотворительные деньги поляков.

Напомним, в МИД Украины призвали неравнодушных во всем мире открывать сборы "на тепло для Украины" после успеха общественного сбора в Польше на генераторы и зарядные станции для Киева.

Большой успешный сбор состоялся также в Чехии. Кроме того, в правительстве Чехии готовят к отправке в Украину 55 генераторов.

3 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о последних партиях "энергетической" поддержки от Литвы, Финляндии, Турции, Болгарии.