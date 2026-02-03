МИД Литвы собрал средства на генераторы для Украины

Сотрудники Министерства иностранных дел Литвы, реализуя акцию поддержки Украины, собрали почти 14 тысяч евро на генераторы.

Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

Литовские дипломаты ожидают, что эта сумма позволит передать Украине не менее 28 комплектов электрогенераторов, которые в условиях российской агрессии и массовых атак на гражданское население и критическую инфраструктуру помогут обеспечить жизненно важную поддержку в эту суровую зиму.

"Сегодня Украина является бастионом европейской безопасности... Сотрудники дипломатической службы Литвы активно приобщаются к оказанию помощи украинскому народу, который из-за массовых атак России борется с темнотой и морозом. Наша цель – вселить в украинцев надежду, помочь пережить эту зиму, отправив тепло и свет, и напомнить, что они не одиноки и никогда не останутся одинокими", – сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Средства помощи были переданы организации "Сильны вместе", которая совместно с Национальным художественным музеем Литвы и партнерами реализует акцию "Согрей Украину", собирая средства на оборудование, жизненно необходимое для того, чтобы украинцы могли пережить суровую зиму.

Напомним, в МИД Украины призвали неравнодушных во всем мире открывать сборы "на тепло для Украины" после успеха общественного сбора в Польше на генераторы и зарядные станции для Киева.

Большой успешный сбор состоялся также в Чехии. Кроме того, в правительстве Чехии готовят к отправке в Украину 55 генераторов.

3 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о последних партиях "энергетической" поддержки от Литвы, Финляндии, Турции, Болгарии.