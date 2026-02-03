ЗМІ: Брюссель хоче просувати принцип "вироблено в ЄС" у судноплавстві

Європейська комісія має намір запропонувати заходи, спрямовані на забезпечення того, щоб більше суден та інших товарів і послуг для судноплавного сектору Європейського Союзу вироблялися в Євросоюзі.

Пропозиції "Вироблено в ЄС" будуть представлені наступного тижня, за тиждень до того, як виконавчий орган ЄС оголосить про ширше просування пріоритетності місцевих виробів.

Що стосується судноплавства, то за проєктом документа, Єврокомісія буде заохочувати державні органи, які купують судна або обладнання, вибирати постачальників на основі нецінових факторів, таких як стійкість та те, чи виробляється товар в ЄС.

У документі зазначено, що це може стимулювати виробництво в ЄС поромів, науково-дослідних суден, криголамів та буксирів.

У приватному секторі попит на судна, вироблені в ЄС, можна стимулювати, надавши судновласникам легший доступ до фінансування, в чому може взяти участь Європейський інвестиційний банк.

Нагадаємо, 17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР після 25 років переговорів підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

А 27 січня Європейський Союз та Індія після майже 20 років переговорів уклали угоду про вільну торгівлю.