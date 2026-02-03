СМИ: Брюссель хочет продвигать принцип "произведено в ЕС" в судоходстве

Европейская комиссия намерена предложить меры, направленные на обеспечение того, чтобы больше судов и других товаров и услуг для судоходного сектора Европейского Союза производились в Евросоюзе.

Об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Предложения "Произведено в ЕС" будут представлены на следующей неделе, за неделю до того, как исполнительный орган ЕС объявит о более широком продвижении приоритетности местных изделий.

Что касается судоходства, то согласно проекту документа, Еврокомиссия будет поощрять государственные органы, которые покупают суда или оборудование, выбирать поставщиков на основе неценовых факторов, таких как устойчивость и то, производится ли товар в ЕС.

В документе указано, что это может стимулировать производство в ЕС паромов, научно-исследовательских судов, ледоколов и буксиров.

В частном секторе спрос на суда, произведенные в ЕС, можно стимулировать, предоставив судовладельцам более легкий доступ к финансированию, в чем может принять участие Европейский инвестиционный банк.

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

А 27 января Европейский Союз и Индия после почти 20 лет переговоров заключили соглашение о свободной торговле.