СМИ: ЕС может предложить США партнерство по критическим минералам

На этой неделе Европейский Союз может предложить США партнерство в области критических минералов, чтобы ограничить влияние Китая, стремясь сформировать инициативу администрации американского президента Дональда Трампа по заключению глобальных соглашений.

Об этом Bloomberg сообщили информированные собеседники, передает "Европейская правда".

По информации лиц, осведомленных в этом вопросе, ЕС готов подписать меморандум о взаимопонимании с США по разработке "Дорожной карты стратегического партнерства" в течение трех месяцев.

Цель партнерства – совместно найти способы поставки критических минералов, необходимых для большинства современных технологий, без зависимости от Китая.

Отметим: и США, и ЕС стали зависимыми от дешевых минералов из Китая, что дает Пекину рычаги влияния на их цепочки поставок.

По словам собеседников, предложение предусматривает несколько способов уменьшить эту зависимость.

Отмечается, что меморандум предлагает ЕС и США рассмотреть совместные проекты по добыче критических минералов и механизмы поддержки цен. Он также рекомендует способы защиты обоих рынков от избытка внешних минералов и других форм манипулирования рынком.

В то же время предложение предусматривает, что обе стороны должны создать между собой надежные цепочки поставок.

Собеседники утверждают, что предложение ЕС также настаивает на том, чтобы обе стороны уважали территориальную целостность друг друга.

Также, по их данным, в меморандуме отмечается возможность создания запасов критически важных минералов, что также является приоритетом Трампа.

В контексте этого стоит обратить внимание, что 2 февраля президент США запустил программу накопления запасов критически важных минералов на сумму $12 млрд, чтобы защитить производителей от внезапного дефицита поставок.

По словам собеседников, основные положения предложения, которое ЕС подготовил и готов подписать, следующие:

сотрудничество с целью обеспечения безопасности цепочек поставок и уменьшения зависимости, в частности путем развития премиальных рынков на международном уровне и совместной работы с целью противостояния любым возмущениям;

углубление промышленной и экономической интеграции, в частности через совместные проекты;

взаимное освобождение от экспортных ограничений в отношении критически важных минеральных сырьевых ресурсов;

сотрудничество в области исследований и инноваций по всей цепочке создания стоимости;

обмен информацией, в частности о цепочках поставок и выявлении рисков, а также совместная работа над повышением прозрачности рынка. Меры по предотвращению перебоев могут включать создание запасов или создание группы реагирования ЕС-США;

сотрудничество в отношении экспортных ограничений, применяемых к третьим странам.

Как известно, Китай и США находятся в состоянии торгового противостояния из-за ограничений, затрагивающих такие ключевые отрасли, как полупроводники и редкоземельные элементы.

В октябре китайские власти решили ввести обязательное лицензирование экспорта продукции, содержащей более 0,1% редкоземельных минералов. После этого Трамп пригрозил "массовым повышением тарифов" на китайские товары.

30 октября Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".

А министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай "совершил настоящую ошибку", угрожая прекратить экспорт редкоземельных металлов.