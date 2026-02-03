ЗМІ: командування НАТО в Європі дало старт плануванню місії в Арктиці

Командувач збройних сил Альянсу в Європі генерал Алексус Гринкевич наказав розпочати конкретне військове планування місії "Арктичний вартовий".

Про це стало відомо Spiegel, пише "Європейська правда".

Плани щодо місії НАТО з метою кращого захисту арктичного регіону навколо Гренландії стають все більш конкретними.

Як зазначається, міністри оборони країн НАТО можуть обговорити перший проєкт оперативного плану в Брюсселі вже наступного тижня.

Прессекретар командування Гринкевича підтвердив це рішення на запит видання. Полковник Мартін Л. О'Доннелл повідомив, що плани щодо посилення заходів пильності НАТО вже розробляються.

Втім, О'Доннелл не захотів надавати жодних деталей щодо планів арктичної місії, оскільки планування тільки розпочалося.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рамкова угода щодо Гренландії, яку раніше оголосив американський президент Дональд Трамп, вимагатиме від союзників НАТО посилити безпеку в Арктиці.

