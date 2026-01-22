Рютте поділився деталями угоди щодо Гренландії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рамкова угода щодо Гренландії, яку раніше оголосив американський президент Дональд Трамп, вимагатиме від союзників НАТО посилити безпеку в Арктиці.

Про це він сказав у інтерв’ю Reuters на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише "Європейська правда".

За словами Рютте, перші результати посилення безпеки в Арктиці з боку союзників США по НАТО стануть помітними вже цього року.

Він зазначив, що тепер командири НАТО повинні опрацювати деталі додаткових вимог до безпеки й що він впевнений, що союзники НАТО, які не входять до Арктичного регіону, захочуть долучитися до цих зусиль.

"Ми зберемося в НАТО разом із нашими командирами, щоб обговорити необхідні заходи. Я не маю сумнівів, що ми зможемо це зробити досить швидко. Звичайно, я сподіваюся, що це відбудеться протягом 2026 року, а то й на початку 2026 року", – додав він.

Трамп 21 січня заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп написав, що завдяки домовленостям з Рютте він не планує вводити мита проти європейських країн.

Перед тим, як Трамп зробив своє оголошення щодо угоди, представники НАТО обговорили можливість отримання США суверенітету над частиною гренландської території для розміщення військових баз за зразком Кіпру.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у відповідь заявила, що Альянс не може вести переговори про данський суверенітет.