СМИ: командование НАТО в Европе дало старт планированию миссии в Арктике

Командующий вооруженными силами Альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич приказал начать конкретное военное планирование миссии "Арктический страж".

Об этом стало известно Spiegel, пишет "Европейская правда".

Планы по миссии НАТО с целью лучшей защиты арктического региона вокруг Гренландии становятся все более конкретными.

Как отмечается, министры обороны стран НАТО могут обсудить первый проект оперативного плана в Брюсселе уже на следующей неделе.

Пресс-секретарь командования Гринкевича подтвердил это решение по запросу издания. Полковник Мартин Л. О'Доннелл сообщил, что планы по усилению мер бдительности НАТО уже разрабатываются.

Впрочем, О'Доннелл не захотел предоставлять никаких деталей относительно планов арктической миссии, поскольку планирование только началось.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рамочное соглашение по Гренландии, которое ранее объявил американский президент Дональд Трамп, потребует от союзников НАТО усилить безопасность в Арктике.

