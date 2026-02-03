В ЕС заявили о необходимости уменьшить зависимость от американских технологий

Европейский комиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и союза рынков капитала Мария Луис Албукерке заявила, что Европа должна сохранять контроль над ключевыми технологиями, лежащими в основе экономики региона.

Об этом она сказала на конференции по регулированию финансовых технологий в Брюсселе, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Албукерке призвала Европейский Союз быть менее зависимым от американских технологических гигантов.

"Европа должна сохранить контроль над ключевыми технологиями, которые лежат в основе и движут наши экономики", – подчеркнула она.

Председатель надзорного органа De Nederlandsche Bank Стивен Маййор также заявил на этом же мероприятии, что Европа должна меньше полагаться на технологические компании, базирующиеся за пределами региона.

По его словам, европейские финансовые учреждения были более уязвимы к потенциальным кибератакам из-за своей зависимости от небольшого количества поставщиков облачных вычислительных услуг.

"Нельзя отрицать, что в последние годы слабые места нашей европейской финансовой системы стали гораздо более уязвимыми", – добавил он, ссылаясь на риски кибербезопасности и ухудшение некоторых "давних глобальных отношений".

