В ЕС выясняют, передавал ли экс-посол Британии в США конфиденциальную информацию Эпштейну

Европейская комиссия расследует, нарушил ли бывший посол Великобритании в США Питер Мендельсон правила Европейского Союза в отношении своих контактов с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Несмотря на то, что Великобритания вышла из ЕС шесть лет назад, Мендельсон остается связанным обязательствами, которые он подписал во время своего пребывания на посту комиссара с 2004 по 2008 год.

Недавно обнародованные документы свидетельствуют, что в 2010 году он, вероятно, заранее сообщил Эпштейну о предоставлении 500 млрд евро финансовой помощи для спасения евро в разгар греческого долгового кризиса.

Согласно документам, обнародованным в США, Эпштейн накануне вечером отправил Мендельсону электронное письмо о том, что "его источники сообщили ему" об этой помощи.

"Это будет объявлено сегодня вечером", – ответил на это Мендельсон.

Тогда британское правительство решило не участвовать в спасении евро, но участвовало в переговорах, которые проложили путь для чрезвычайных мер, поэтому должно было знать, как развиваются события.

"У нас есть правила, вытекающие из договора и кодекса поведения, которых должны придерживаться комиссары, включая бывших комиссаров", – заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари во вторник, 3 февраля.

По его словам, когда есть признаки того, что правила, возможно, не соблюдались, Еврокомиссия расследует любые потенциальные нарушения.

"Мы будем оценивать, могут ли, с учетом этих недавно обнародованных документов, быть нарушения соответствующих правил в отношении Питера Мендельсона", – добавил он.

Отметим, Мендельсон объявил о своей отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как стало известно о ряде скандальных электронных писем, которые связывали его с сексуальным преступником Эпштейном.

Документы, обнародованные Министерством юстиции США, также свидетельствуют о том, что Эпштейн перевел $75 тысяч на банковские счета, бенефициаром которых, как считается, был Мендельсон, который в то время был депутатом от Лейбористской партии.

В сентябре 2009 года Эпштейн перевел партнеру Мендельсона, а ныне его мужу, 10 тысяч фунтов стерлингов для финансирования курса остеопатии и других расходов.

Мендельсон, который вышел из Лейбористской партии, был бы обязан вернуться и повторно принести присягу во время следующей сессии парламента, чтобы сохранить свое членство.