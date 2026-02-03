У білоруській опозиції закликали Литву відновити транспортне сполучення з Білоруссю

Білоруська опозиціонерка Марія Калеснікова, яка нещодавно вийшла з в'язниці, у вівторок закликала литовську владу відновити більш інтенсивне транспортне сполучення з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Калеснікова закликала відновити пасажирські залізничні перевезення між Мінськом і Вільнюсом, а також автобусне сполучення, повідомив Міндаугас Сінкевічюс, голова керівної] Соціал-демократичної партії Литви, який зустрівся з нею у Вільнюсі.

Литва закрила більшість своїх прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Білоруссю і значно скоротила пасажирські автобусні перевезення між двома сусідніми країнами через проблеми безпеки.

Сінкевічюс сказав, що привітав Калеснікову з її звільненням після дипломатичних зусиль США та прямих переговорів з Мінськом. Він зазначив, що лідерка опозиції також закликала Литву та інші європейські країни підтримати взаємодію США з Білоруссю.

За словами Сінкевічуса, Калеснікова заявила, що цей рік може стати поворотним для Білорусі і потенційно призвести до звільнення всіх політичних в'язнів, що залишилися.

Він додав, що наголосив на необхідності для Литви та її партнерів чітко визначити коротко-, середньо– та довгострокові цілі у своїй політиці щодо Білорусі.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене не бачить причин для потепління у відносинах з Білоруссю найближчим часом.

Наприкінці січня Литва вручила тимчасовому повіреному Білорусі ноту протесту у зв’язку з черговою появою у повітряному просторі країни метеозондів з Білорусі, через які довелось закривати аеропорт Вільнюса.