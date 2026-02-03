Белорусская оппозиция призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью

Белорусская оппозиционерка Мария Калесникова, недавно вышедшая из тюрьмы, во вторник призвала литовские власти возобновить более интенсивное транспортное сообщение с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Калесникова призвала возобновить пассажирские железнодорожные перевозки между Минском и Вильнюсом, а также автобусное сообщение, сообщил Миндаугас Синкевичюс, председатель руководящей Социал-демократической партии Литвы, который встретился с ней в Вильнюсе.

Литва закрыла большинство своих пограничных контрольно-пропускных пунктов с Беларусью и значительно сократила пассажирские автобусные перевозки между двумя соседними странами из-за проблем безопасности.

Синкевичюс сказал, что поздравил Калесникову с ее освобождением после дипломатических усилий США и прямых переговоров с Минском. Он отметил, что лидер оппозиции также призвала Литву и другие европейские страны поддержать взаимодействие США с Беларусью.

По словам Синкевичюса, Калесникова заявила, что этот год может стать поворотным для Беларуси и потенциально привести к освобождению всех оставшихся политических заключенных.

Он добавил, что подчеркнул необходимость для Литвы и ее партнеров четко определить кратко-, средне– и долгосрочные цели в своей политике в отношении Беларуси.

Напомним, премьер-министр Литвы Инга Ругинене не видит причин для потепления в отношениях с Беларусью в ближайшее время.

В конце января Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протеста в связи с очередным появлением в воздушном пространстве страны метеозондов из Беларуси, из-за которых пришлось закрывать аэропорт Вильнюса.