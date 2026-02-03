У Білому домі кажуть, що Трамп не здивований останньою атакою РФ на Україну

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не був здивований останньою атакою Росії на Україну, зокрема, на об’єкти енергетики.

Про це, як пише "Європейська правда" заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, відео наводить агентство AFP.

Левітт зазначила, що вранці обговорила російські удари з президентом Трампом, який минулого тижня повідомив, що РФ пообіцяла йому зупинити атаки на українську енергетику на тиждень.

"Його реакція, на жаль, була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну – війну, яка ніколи б не почалася, якби президент все ще перебував при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена", – відповіла Левітт.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Росія демонстративно знехтувала особистим проханням президента США щодо обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, і тепер глава держави очікує реакції Вашингтона.

Після нічого удару РФ по об’єктах української енергетики сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням почати процес передачі Україні ракет "Томагавк".