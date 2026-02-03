"Тиск на Путіна не працює": сенатор Грем просить Трампа озброїти Україну "Томагавками"

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що для перелому у війні Україні потрібно надати ракети "Томагавк", та звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням почати процес передачі цих ракет.

Про це Грем написав у вівторок в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Грем назвав очевидним те, що "тиск, який ми чинимо на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів і припинити масовані атаки проти України, не працює".

"Ідею президента США Дональда Трампа діяти проти покупців російської нафти, які підживлюють воєнну машину Путіна, США та Європа мають реалізовувати з усією рішучістю. Президент США Дональд Трамп завдав серйозного удару по економіці Путіна, взявшись за нафтові компанії та нафтопереробні заводи. Тарифи проти Індії – гарний приклад того, як ситуація може змінюватися", – зазначив Грем.

Водночас він звернув увагу на те, що масовані обстріли Росією України не припиняються, й у зв’язку з цим заохочує озброїти Україну далекобійними ракетами "Томагавк".

"Після цієї масованої атаки минулої ночі я закликаю президента США Дональда Трампа розпочати процес надання Україні ракет "Томагавк", що стало б переломним чинником у військовому сенсі. У найближчі дні та тижні ми маємо посилювати тиск на Путіна. Будь-які переговори, які виглядатимуть як надмірна винагорода за агресію, запустять ланцюг катастроф у всьому світі", – написав Грем.

Водночас він наголосив: якщо переговори приведуть до вільної, сильної та незалежної України, навіть якщо їй доведеться піти на поступки, "світ стане значно стабільнішим".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав нічну комбіновану атаку РФ у суворі морози промовистим доказом того, що Росія продовжує робити те, що хоче, попри будь-які домовленості.

Нагадаємо, 29 січня Трамп заявив, що отримав від Путіна згоду не бити по Києву "та інших містах" протягом тижня.