В Белом доме говорят, что Трамп не удивлен последней атакой РФ на Украину

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не был удивлен последней атакой России на Украину, в частности, на объекты энергетики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, видео приводит агентство AFP.

Левитт отметила, что утром обсудила российские удары с президентом Трампом, который на прошлой неделе сообщил, что РФ пообещала ему остановить атаки по украинской энергетике на неделю.

"Его реакция, к сожалению, была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну – войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще находился у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена", – ответила Левитт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что Россия демонстративно проигнорировала личную просьбу президента США об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре, и теперь глава государства ожидает реакции Вашингтона.

После очередного удара РФ по объектам украинской энергетики сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой начать процесс передачи Украине ракет "Томагавк".