Зеленський: на особисте прохання Трампа РФ відповіла рекордом балістики, чекаємо реакції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія демонстративно знехтувала особистим проханням президента США Дональда Трампа щодо обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, і тепер глава держави очікує реакції Вашингтона.

Про це президент сказав у своєму вечірньому зверненні, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави держави, Україна очікує на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари, оскільки саме Америка запропонувала на час дипломатії і холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці.

"Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?" – заявив президент.

Він додав, що росіяни брехали і перед цією війною, і повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну.

"І зараз – навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, після нічого удару РФ по об’єктах української енергетики сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням почати процес передачі Україні ракет "Томагавк".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав нічну комбіновану атаку РФ у суворі морози промовистим доказом того, що Росія продовжує робити те, що хоче, попри будь-які домовленості.





