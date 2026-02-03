Федоров перед "Рамштайном" узгодив пріоритети з НАТО, Британією і Німеччиною

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з генеральним секретарем НАТО та міністрами оборони Британії і Німеччини напередодні чергового засідання формату "Рамштайн".

Про це Федоров повідомив на Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

За словами Федорова, вони обговорили ключові пріоритети підтримки України. У фокусі – "конкретні рішення, які рятують життя та підсилюють обороноздатність уже зараз".

Міністр зазначив, що пріоритетами України є посилення ППО, фінансування PURL та можливість спрямування коштів із пакету підтримки ЄС обсягом 90 млрд євро на пріоритетні оборонні потреби України.

"2025 рік став найпродуктивнішим за обсягами міжнародної допомоги – $45 млрд. У 2026-му партнери налаштовані забезпечити ще вищий рівень підтримки", – написав Федоров.

Контактна група з питань оборони України – формат "Рамштайн" – збереться в штаб-квартирі НАТО 12 лютого.

Попереднє, 32-ге засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулося 16 грудня у форматі відеозв’язку.

Міністр оборони Британії тоді заявив про найбільшу однорічну інвестицію в 600 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України.