Наступне засідання "Рамштайну" пройде 12 лютого 

Новини — П'ятниця, 30 січня 2026, 14:41 — Христина Бондарєва

Контактна група з питань оборони України збереться в штаб-квартирі НАТО 12 лютого.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

"У четвер, 12 лютого 2026 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", – йдеться у повідомленні. Того ж дня у штаб-квартирі має пройти зустріч міністрів оборони країн НАТО.

У січні міністр оборони Денис Шмигаль розповідав, що наступна зустріч "Рамштайну" відбудеться в лютому, але не уточнював дат.

Попереднє, 32-ге засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулося 16 грудня у форматі відеозв’язку.

Міністр оборони Британії тоді заявив про найбільшу однорічну інвестицію в 600 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус своєю чергою оголосив про наміри передати Україні ракети Sidewinder для посилення протиповітряної оборони.

Війна з РФ НАТО
