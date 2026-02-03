Федоров перед "Рамштайном" согласовал приоритеты с НАТО, Британией и Германией

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с генеральным секретарем НАТО и министрами обороны Великобритании и Германии накануне очередного заседания формата "Рамштайн".

Об этом Федоров сообщил на Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

По словам Федорова, они обсудили ключевые приоритеты поддержки Украины. В фокусе – "конкретные решения, которые спасают жизни и усиливают обороноспособность уже сейчас".

Министр отметил, что приоритетами Украины являются усиление ПВО, финансирование PURL и возможность направления средств из пакета поддержки ЕС в размере 90 млрд евро на приоритетные оборонные нужды Украины.

"2025 год стал самым продуктивным по объемам международной помощи – $45 млрд. В 2026-м партнеры настроены обеспечить еще более высокий уровень поддержки", – написал Федоров.

Контактная группа по вопросам обороны Украины – формат "Рамштайн" – соберётся в штаб-квартире НАТО 12 февраля.

Предыдущее, 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоялось 16 декабря в формате видеосвязи.

Министр обороны Великобритании тогда заявил о крупнейшей однолетней инвестиции в 600 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины.