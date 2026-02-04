Cтармер у розмові з Трампом наголосив, що РФ знову вдарила по Україні у люті морози

Прем’єр-міністр Кір Стармер у розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорив останню атаку РФ по українській енергосистемі та зауважив, що її завдали під час нового посилення морозів.

Як повідомляє "Європейська правда", комюніке оприлюднив уряд Британії.

Розмова Стармера з Трампом відбулась у другій половині дня 3 лютого.

"Лідери обговорили ситуацію в Україні, у тому числі варварські російські удари по території країни минулої ночі. Жорстокі удари Путіна про критичній інфраструктурі країни, у тому числі енергетичній, були особливо підлими у час, коли морози посилились до понад -20°C", – зазначають у блоці стосовно України.

Дональд Трамп 3 лютого сказав, що вважає дотриманою обіцянку Путіна щодо "енергетичного перемир’я".

Президент України Володимир Зеленський перед цим заявив, що Росія демонстративно знехтувала особистим проханням президента США щодо обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, і тепер глава держави очікує реакції Вашингтона.