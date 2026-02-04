Стармер в разговоре с Трампом отметил, что РФ снова ударила по Украине в суровые морозы

Премьер-министр Британии Кир Стармер в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсудил последнюю атаку РФ по украинской энергосистеме и отметил, что ее нанесли во время нового усиления морозов.

Как сообщает "Европейская правда", коммюнике опубликовало правительство Великобритании.

Разговор Стармера с Трампом состоялся во второй половине дня 3 февраля.

"Лидеры обсудили ситуацию в Украине, в том числе варварские российские удары по территории страны прошлой ночью. Жестокие удары Путина по критической инфраструктуре страны, в том числе энергетической, были особенно подлыми во время, когда морозы усилились до более -20°C", – отмечают в блоке относительно Украины.

Дональд Трамп 3 февраля сказал, что считает соблюденным обещание Путина по "энергетическому перемирию".

Президент Украины Владимир Зеленский перед этим заявил, что Россия демонстративно пренебрегла личной просьбой президента США по ограничению ударов по энергетической инфраструктуре, и теперь глава государства ожидает реакции Вашингтона.