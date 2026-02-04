Трамп каже, що Путін дотримав слова щодо "енергетичного перемир’я"

Президент США Дональд Трамп заявив, що правитель Росії "дотримав слова" щодо його прохання поставити на паузу удари по українських енергетичних об’єктах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав ввечері 3 лютого під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі.

Трампу поставили запитання щодо домовленості з Путіним щодо призупинення ударів та зауважили, що у ніч проти 3 лютого Росія знову завдала масштабного удару по об’єктах, від яких залежить теплопостачання у великих українських містах.

"Це було з неділі до неділі… Він погодився і він дотримав слова. Це багато… Тому що там справді дуже, дуже холодно. Це було у неділю, і це (період "перемир’я") тривало з неділі до неділі", – сказав Трамп.

Анонсуючи домовленість з Путіним 29 січня, американський президент не згадував конкретного дня, коли мав починатися відлік "тижня", а в Кремлі стверджували, що йдеться про період до 1 лютого.

Трампа запитали чи не хотів би він тривалішого результату домовленостей.

"Я хочу, щоб вони закінчили війну", – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Росія демонстративно знехтувала особистим проханням президента США щодо обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, і тепер глава держави очікує реакції Вашингтона.

Після нічого удару РФ по об’єктах української енергетики сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням почати процес передачі Україні ракет "Томагавк".