Конгрес та Трамп схвалили бюджет США, поклавши край шатдауну

Президент США Дональд Трамп у вівторок підписав бюджет, що завершує часткову паузу у роботі федерального уряду.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Трамп 3 лютого швидко підписав бюджет, який поклав край триденній частковій паузі у роботі федерального уряду через відсутність погодженого фінансування, що тривала з опівночі 31 січня.

Перед цим у вівторок Палата представників ухвалила відповідний законопроєкт, що було нелегкою перемогою для Трампа і спікера Майка Джонсона – йому довелося вмовляти республіканців підтримати документ, який забезпечує лише тимчасове фінансування Міністерства нацбезпеки і не містить деяких пунктів, що були важливими для консерваторів.

Врешті бюджет ухвалили 217 голосами проти 214.

Для багатьох урядових відомств проєкт нарешті забезпечує фінансову визначеність – окрім Міністерства нацбезпеки.

Спікер Майк Джонсон заявив, що за проєкт щодо цього відомства "починається справжня битва".

Трамп раніше у приватному порядку домовився з лідером більшості у Сенаті Чаком Шумером про затвердження проєкту без повноцінного фінансування для Міністерства нацбезпеки – як компроміс у спробі "розрядити" дебати після скандальних дій Міграційної і митної правоохоронної служби (ICE).

У наступні два тижні Трампу, республіканцями і демократам потрібно буде досягти якогось компромісу щодо фінансування Міністерства нацбезпеки, інакше йому та підпорядкованим відомствам загрожує вимушена пауза у роботі.

Попередній, 43-денний осінній "шатдаун", став найдовшим в історії Сполучених Штатів.