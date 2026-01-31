У США розпочався частковий шатдаун

Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки частково зупинив роботу, попри схвалення Сенатом угоди про фінансування, необхідної для запобігання шатдауну.

Про це пише CBS News, передає "Європейська правда".

Частковий шатдаун офіційно почався опівночі 31 січня за східним часом США.

Це сталося через кілька годин після того, як сенатори погодилися продовжити фінансування більшості агентств до вересня.

Очікується, що зупинка роботи буде нетривалою. Пакет законопроєктів має бути схвалений Палатою представників, яка має перерву в роботі до понеділка.

Окрім цього, очікується, що законодавці нижньої палати проголосують за нього невдовзі після повернення до Вашингтона.

Як зазначається, у Вашингтоні немає бажання продовжувати закриття, подібне до того, яке тривало 43 дні восени.

Нагадаємо, 29 січня Сенат США блокував пакет фінансування, необхідний для запобігання зупиненню роботи уряду. Це відбулося на тлі продовження переговорів Білого дому і лідерів демократів щодо операції адміністрації Дональда Трампа з контролю за імміграційним законодавством.

Зазначимо, на тлі того, що 24 січня у місті Міннеаполіс агент імміграційної та митної служби США (ICE) застрелив чоловіка – у Сенаті погрожували шатдауном.

Це вже другий випадок загибелі людини під час імміграційних перевірок федеральними агентами у Міннеаполісі. 7 січня агент ICE застрелив 37-річну Рене Ніколь Гуд, нібито в цілях самооборони. Тоді президент США теж виступив на захист агентів.

