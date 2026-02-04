Конгресс и Трамп одобрили бюджет США, положив конец шатдауну

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал бюджет, что завершает частичную паузу в работе федерального правительства.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп 3 февраля быстро подписал законопроект, завершивший трехдневную частичную паузу в работе федерального правительства из-за отсутствия согласованного финансирования, которая длилась с полуночи 31 января.

Перед этим во вторник Палата представителей приняла соответствующий законопроект, что было нелегкой победой для Трампа и спикера Майка Джонсона – ему пришлось уговаривать республиканцев поддержать документ, который обеспечивает лишь временное финансирование Министерства нацбезопасности и не содержит некоторых пунктов, которые были важны для консерваторов.

В итоге бюджет приняли 217 голосами против 214.

Для многих правительственных ведомств проект наконец обеспечивает финансовую определенность – кроме Министерства нацбезопасности.

Спикер Майк Джонсон заявил, что за проект по финансированию этого ведомства "начинается настоящая битва".

Трамп ранее в частном порядке договорился с лидером большинства в Сенате Чаком Шумером об утверждении проекта без полноценного финансирования для Министерства нацбезопасности – как компромисс в попытке "разрядить" дебаты после скандальных действий Миграционной и таможенной правоохранительной службы (ICE).

В следующие две недели Трампу, республиканцами и демократам нужно будет достичь какого-то компромисса по финансированию Министерства нацбезопасности, иначе ему и подчиненным ведомствам грозит вынужденная пауза в работе.

Предыдущий, 43-дневный осенний "шатдаун", стал самым длинным в истории Соединенных Штатов.