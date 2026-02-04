Эстония задержала контейнеровоз с российским экипажем, подозреваемый в контрабанде
Эстонские власти задержали контейнеровоз с российским экипажем, который направлялся в РФ, по подозрению в контрабанде.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.
Судно "Baltic Spirit" под флагом Багамских островов двигалось по внутренним водам Эстонии в направлении России.
Сотрудники Налогово-таможенного департамента, спецподразделения полиции и военно-морского флота задержали контейнеровоз по подозрению в контрабанде из Южной Америки.
Специальное подразделение полиции K-Commando поднялось на борт судна с помощью вертолета, а затем задержало его для проведения проверки.
Экипаж судна, среди которого 23 гражданина России, не оказывал сопротивления.
Согласно предварительной проверке, контейнеровоз не принадлежит к "теневому флоту" РФ и не подпадает под санкции ЕС.
Напомним, 22 января Франция при поддержке Великобритании задержала танкер Grinch на прошлой неделе недалеко от берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения о фальшивом флаге судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сказал ему о планах отпустить танкер из-за требований законодательства.
Как писали, 14 европейских стран выступили с открытым предупреждением в адрес танкеров "теневого флота" России в Балтийском и Северном морях.