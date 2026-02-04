Укр Рус Eng

Конгрес США затвердив $200 млн на безпеку країн Балтії

Новини — Середа, 4 лютого 2026, 08:27 — Марія Ємець

Конгрес США 3 лютого затвердив закон про асигнування на оборону у 2026 році, у межах якого – 200 млн доларів на зміцнення безпеки країн Балтії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на ресурсах Конгресу та у пресслужбі уряду Естонії.

Палата представників 3 лютого схвалила закон про асигнування на оборону 217 голосами проти 214. Перед тим у Сенаті його схвалили 71 голосами проти 29. Бюджет вже підписаний президентом Дональдом Трампом. 

У межах проєкту – 200 млн доларів США на Балтійську безпекову ініціативу, американсько-балтійську програму безпекової підтримки. В окремому бюджеті через інший інструмент (Foreign Military Financing) на безпекову підтримку Естонії заклали ще 10 мільйонів доларів. 

Балтійську безпекову ініціативу (BSI) заснували у 2020 році з метою розвивати важливі оборонні спроможності держав Балтії і їхню взаємосумісність. У 2025 році через цей інструмент Латвія, Литва та Естонія отримали 231 млн доларів США, що є найбільшою сумою за усі роки від заснування інструменту. 

"Продовження безпекової допомоги державам Балтії підтверджує готовність США посилювати оборону й стримування на східному флангу НАТО. Естонія високо цінує підтримку Конгресу США та американського народу", – зазначив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна. 

Глава МЗС Литви Кястутіс Будрис зазначив, що цей крок поглиблює трансатлантичні зв’язки, посилює підтримку задля спільної безпеки та посилить стримування у Балтійському регіоні. 

"Із цим кроком США підтверджують стратегічну рішучість і надсилають чіткий сигнал, що безпека Литви, Латвії та Естонії – важливі. Вдячні за вашу підтримку," – прокоментував міністр закордонних справ Литви. 

Нагадаємо, у січні держави Балтії домовилися про спільний простір військової мобільності.

Також оголосили, що Військово-морські сили Естонії приєднаються до мережі центрів морського моніторингу Балтійського моря, що створюється під керівництвом Фінляндії.

США Естонія Литва Латвія
