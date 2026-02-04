Конгресс США утвердил $200 млн на безопасность стран Балтии

Конгресс США 3 февраля утвердил закон об ассигнованиях на оборону в 2026 году, в рамках которого – 200 млн долларов на укрепление безопасности стран Балтии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили на ресурсах Конгресса и в пресс-службе правительства Эстонии.

Палата представителей 3 февраля одобрила закон об ассигнованиях на оборону 217 голосами против 214. Перед тем в Сенате его одобрили 71 голосами против 29. Бюджет уже подписан президентом США Дональдом Трампом.

В рамках проекта – 200 млн долларов США на Балтийскую инициативу по безопасности, американо-балтийскую программу поддержки безопасности. В отдельном бюджете через другой инструмент (Foreign Military Financing) на поддержку безопасности Эстонии заложили еще 10 миллионов долларов.

Балтийскую инициативу по безопасности (BSI) основали в 2020 году с целью развивать важные оборонные способности государств Балтии и их совместимость. В 2025 году через этот инструмент Латвия, Литва и Эстония получили 231 млн долларов США, что было наибольшей суммой за все годы от основания инструмента.

"Продолжение помощи по безопасности государствам Балтии подтверждает готовность США усиливать оборону и сдерживание на восточном фланге НАТО. Эстония высоко ценит поддержку Конгресса США и американского народа", – отметил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис отметил, что этот шаг углубляет трансатлантические связи, усиливает поддержку для общей безопасности и усилит сдерживание в Балтийском регионе.

"С этим шагом США подтверждают стратегическую решимость и посылают четкий сигнал, что безопасность Литвы, Латвии и Эстонии – важны. Благодарны за вашу поддержку", – прокомментировал министр иностранных дел Литвы.

Напомним, в январе государства Балтии договорились о совместном пространстве военной мобильности.

Также объявили, что Военно-морские силы Эстонии присоединятся к сети центров морского мониторинга Балтийского моря, которая создается под руководством Финляндии.