Опитування: більшість громадян ЄС непокоїть питання безпеки та оборони

Згідно з останніми опитуваннями, понад половина громадян Європейського Союзу стурбовані конфліктами та війнами, які відбуваються біля ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Європейського парламенту.

Опитування Європейського барометра, проведене восени 2025 року, показало, що 72% європейців занепокоєні активними конфліктами та війнами, які тривають біля кордонів Євросоюзу.

Ще 67% респондентів непокоїть тероризм. 66% опитаних відповіли, що вони стурбовані стихійними лихами та кібератаками, які походять з країн, що не входять до ЄС.

Переважна більшість – 89% – висловилися за єдність держав-членів ЄС для протистояння сучасним глобальним викликам, а 86% хочуть, щоб ЄС мав сильніший голос на міжнародному рівні.

Ще 66% опитаних європейців хотіли б, щоб ЄС відігравав більшу роль у їхньому захисті від глобальних криз та ризиків для безпеки.

Учасники опитування вважають оборону та безпеку (40%), конкурентоспроможність, економіку та промисловість (32%), а також енергетичну незалежність, ресурси та інфраструктуру (29%) ключовими сферами для зміцнення позицій ЄС у світі.

Згідно з результатами опитування, більшість громадян називають членство своєї країни в ЄС позитивним явищем (62%), що на два відсоткові пункти більше, ніж у лютому–березні 2024 року.

Нагадаємо, 23 січня паризька платформа з обговорення європейських питань Le Grand Continent опублікувала опитування, яке показало, що 51% європейців вважають Дональда Трампа "ворогом Європи". Опитування проводилося після того, як президент США почав тиснути на Європу та Данію з метою придбати Гренландію.

Як писали, більш як дві третини громадян Європейського Союзу переконані, що президент США Дональд Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру.