Большинство граждан ЕС беспокоят вопросы безопасности и обороны

Согласно последним опросам, более половины граждан Европейского Союза обеспокоены конфликтами и войнами, происходящими возле ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Европейского парламента.

Опрос Европейского барометра, проведенный осенью 2025 года, показал, что 72% европейцев обеспокоены активными конфликтами и войнами, которые продолжаются у границ Евросоюза.

Еще 67% респондентов беспокоит терроризм. 66% опрошенных ответило, что они обеспокоены стихийными бедствиями и кибератаками, которые происходят из стран, не входящих в ЕС.

Подавляющее большинство – 89% – высказались за единство государств-членов ЕС для противостояния современным глобальным вызовам, а 86% хотят, чтобы ЕС имел более сильный голос на международном уровне.

Еще 66% опрошенных европейцев хотели бы, чтобы ЕС играл большую роль в их защите от глобальных кризисов и рисков для безопасности.

Участники опроса считают оборону и безопасность (40%), конкурентоспособность, экономику и промышленность (32%), а также энергетическую независимость, ресурсы и инфраструктуру (29%) ключевыми сферами для укрепления позиций ЕС в мире.

Согласно результатам опроса, большинство граждан называют членство своей страны в ЕС положительным явлением (62%), что на два процентных пункта больше, чем в феврале-марте 2024 года.

Напомним, 23 января парижская платформа по обсуждению европейских вопросов Le Grand Continent опубликовала опрос, который показал, что 51% европейцев считают Дональда Трампа "врагом Европы". Опрос проводился после того, как президент США начал давить на Европу и Данию с целью приобрести Гренландию.

Как писали, более двух третей граждан Европейского Союза убеждены, что президент США Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.