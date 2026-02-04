Фінляндія надасть Україні 20 млн євро на реформу шкільної освіти

Фінляндія анонсувала підтримку реформи освітньої системи в Україні обсягом 20 млн євро – у межах проєкту, що буде реалізовуватися наступні чотири роки.

Про це оголосили на сторінках МЗС та посольства Фінляндії в Україні, пише "Європейська правда".

Фінляндія запускає чотирирічний проєкт для підтримки реформи шкільної освіти в Україні Learning2gether2, його реалізація запланована на 2026–2029 роки.

"Цей проєкт прискорить масштабну реформу "Нова українська школа", з особливим акцентом на розвиток повної загальної середньої освіти (10–12 класи). Метою є покращення результатів навчання, зміцнення підготовки вчителів і забезпечення доступу до якісної освіти для всіх в Україні, незалежно від походження чи місця проживання", – зазначають у заяві.

Міністерство освіти і науки України було тісно залучене до всіх етапів планування проєкту та є його ключовим власником.

"Забезпечення доступу молоді до освіти є одним зі способів підтримки відбудови України та інвестицією в майбутнє країни. Освіта формує надію та сприятиме підвищенню продуктивності й конкурентоспроможності України", – зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Нагадаємо, в листопаді у Києві офіційно заснували так звану "коаліцію укриттів", яку очолила Фінляндія. Країни-учасниці анонсували внески загалом у 22 млн євро, половину цих коштів внесла Фінляндія.

ЄС у вересні 2025 року анонсував 200 млн євро на шкільне харчування для українських учнів.