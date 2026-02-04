Финляндия выделит Украине 20 млн евро на реформу школьного образования

Финляндия анонсировала поддержку реформы образовательной системы в Украине объемом 20 млн евро – в рамках проекта, который будет реализовываться следующие четыре года.

Об этом объявили на страницах МИД и посольства Финляндии в Украине, пишет "Европейская правда".

Финляндия запускает четырехлетний проект для поддержки реформы школьного образования в Украине Learning2gether2, его реализация запланирована на 2026-2029 годы.

"Этот проект ускорит масштабную реформу "Новая украинская школа", с особым акцентом на развитие полного общего среднего образования (10-12 классы). Целью является улучшение результатов обучения, усиление подготовки учителей и обеспечение доступа к качественному образованию для всех в Украине, независимо от происхождения или места жительства", – отмечают в заявлении.

Министерство образования и науки Украины было тесно вовлечено во все этапы планирования проекта и является его ключевым владельцем.

"Обеспечение доступа молодежи к образованию является одним из способов поддержки восстановления Украины и инвестицией в будущее страны. Образование формирует надежду и будет способствовать повышению производительности и конкурентоспособности Украины", – отметил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Напомним, в ноябре в Киеве официально основали так называемую "коалицию укрытий", которую возглавила Финляндия. Страны-участницы анонсировали взносы в целом в 22 млн евро, половину этих средств внесла Финляндия.

ЕС в сентябре 2025 года анонсировал 200 млн евро на школьное питание для украинских учеников.