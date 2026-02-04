Шмигаль: Франція цього місяця передасть Україні 150 генераторів 

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Франція в лютому передасть Україні 150 генераторів та виділить 71 млн євро енергетичної підтримки у 2026 році.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр повідомив в мережі X.

Шмигаль повідомив про свою зустріч з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості Франції Ніколя Форісьє. Міністр енергетики подякував йому за рішення передати Україні генератори для критичних потреб, а також за фінансову допомогу для відновлення енергетичних об’єктів.

Шмигаль поінформував Форісьє про російські обстріли української критичної інфраструктури. Також вони обговорили двосторонні проєкти між Україною та Францією.

Як зазначив український міністр, 46 вантажів генераторів, трансформаторів та аварійного обладнання від Франції вже працюють на відновлення енергосистеми.

Як писали напередодні, Франція виділяє 70 млн євро на підтримку проєктів, які будуть реалізовані в Україні у межах роботи Фонду підтримки критичної інфраструктури.

3 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про останні партії "енергетичної" підтримки від Литви, Фінляндії, Туреччини, Болгарії.

У вівторок також стало відомо, що працівники Міністерства закордонних справ Литви збирають кошти на генератори для України.