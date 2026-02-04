Укр Рус Eng

Шмыгаль: Франция в этом месяце передаст Украине 150 генераторов

Новости — Среда, 4 февраля 2026, 11:23 — Ольга Ковальчук

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Франция в феврале передаст Украине 150 генераторов и выделит 71 млн евро энергетической поддержки в 2026 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр сообщил в сети X.

Шмыгаль сообщил о своей встрече с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и инвестиционной привлекательности Франции Николя Форисье. Министр энергетики поблагодарил его за решение передать Украине генераторы для критических нужд, а также за финансовую помощь для восстановления энергетических объектов.

Шмыгаль проинформировал Форисье о российских обстрелах украинской критической инфраструктуры. Также они обсудили двусторонние проекты между Украиной и Францией.

Как отметил украинский министр, 46 грузов генераторов, трансформаторов и аварийного оборудования от Франции уже работают на восстановление энергосистемы.

Как писали накануне, Франция выделяет 70 млн евро на поддержку проектов, которые будут реализованы в Украине в рамках работы Фонда поддержки критической инфраструктуры.

3 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о последних партиях "энергетической" поддержки от Литвы, Финляндии, Турции, Болгарии.

Во вторник также стало известно, что работники Министерства иностранных дел Литвы собирают средства на генераторы для Украины.

