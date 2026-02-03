Франція надасть ще 70 млн євро для підтримки критичної інфраструктури України

Франція виділить ще 70 млн євро на підтримку проєктів, які будуть реалізовані в Україні у межах роботи Фонду підтримки критичної інфраструктури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр економіки Олексій Соболев, його цитує "Укрінформ".

Соболев виступив за підсумками засідання спільної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва. Він розповів, що у межах першої грантової угоди між Францією та Україною щодо підтримки критичної інфраструктури, партнери надали 200 млн євро на фінансування 19 відібраних проєктів у різних секторах.

"Сьогодні було оголошено про продовження цього проєкту. Йдеться про додаткові 70 млн євро, які мають надійти у середині 2026 року і допомогти багатьом компаніям працювати", – наголосив Соболев.

Конкурсний відбір проєктів має розпочатися у середині лютого.

Також під час заходу було підписано низку двосторонніх меморандумів про наміри між французькими та українськими компаніями, які передбачають подальшу співпрацю з локалізацією виробництва та передачею технологій для створення продукції в Україні.

"Це меморандуми про інтеграцію ШІ-рішень, віртуальні платформи для дронів, розвиток нових аероплатформ з урахуванням досвіду в Україні, посилення спроможності гуманітарного розмінування, співпраця в агросекторі та в секторі супутникового інтернету тощо", – розповів міністр.

Нагадаємо, в МЗС України закликали небайдужих у всьому світі відкривати збори "на тепло для України" після успіху громадського збору у Польщі на генератори та зарядні станції для Києва.

Великий успішний збір відбувся також у Чехії. Крім того, в уряді Чехії готують до відправки в Україну 55 генераторів.

3 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про останні партії "енергетичної" підтримки від Литви, Фінляндії, Туреччини, Болгарії.