СМИ: украинская делегация начала встречи в Абу-Даби

Украинская переговорная команда прибыла в Абу-Даби, где начала первые встречи по обсуждению мирных усилий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, приближенный к украинской команде.

Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник ОП Александр Бевз.

По словам Умерова, в Абу-Даби украинская команда будет иметь двустороннюю встречу с американской стороной, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украина и США обсудят документ о гарантиях безопасности и "план процветания".

Также запланирована трехсторонняя встреча с США и Россией. Как отметил Умеров, стороны будут обсуждать военно-политические вопросы.

Ожидается, что переговоры продлятся два дня.

Отметим, что трехсторонняя встреча в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась после того, как Россия наносила массированный удар по Украине. В связи с новым обстрелом президент Владимир Зеленский во вторник заявил о "корректировке" работы украинской команды на переговорах.

Кроме того, атака произошла после того, как 29 января президент США Дональд Трамп заявил о согласии Путина не бить по Киеву "и другим городам" в течение недели – не уточняя, с какого времени должен был начаться отсчет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не был удивлен последней атакой России на Украину, в частности, на объекты энергетики.