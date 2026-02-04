Папа Римський закликав США та Росію відновити договір про контроль над ядерною зброєю

Папа Римський Лев XIV закликав Сполучені Штати та Росію відновити договір про контроль над ядерними озброєннями СНО-3, термін дії якого закінчується цього тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Лев XIV під час своєї щотижневої аудієнції у Ватикані заявив, що нинішня ситуація світі потребує всіх зусиль, щоб запобігти "новій гонці озброєнь".

Папа Римський звернувся із закликом до США та Росії терміново відновити переговори щодо договору СНО-3.

"Я звертаюся з нагальним закликом не допустити втрати чинності цього інструменту. Зараз як ніколи важливо замінити логіку страху і недовіри спільною етикою, здатною скерувати вибір на благо загального добра", – заявив Папа.

Термін дії договору, підписаного між США та Росією у 2010 році, закінчується у четвер. СНО-3 обмежував наступальні потенціали двох держав з найбільшими арсеналами ядерної зброї.

Правитель Росії Владімір Путін у вересні запропонував неофіційно продовжити договір ще на один рік, але президент США Дональд Трамп не відповів на цю пропозицію.

У коментарі для New York Times минулого місяця Трамп зазначив, що дозволить договору втратити чинність. Однак він сказав, що необхідно укласти "кращу угоду".

Закінчення терміну дії нового договору СНО ознаменує кінець понад півстоліття обмежень на ядерну зброю. У вівторок в МЗС Росії заявили, що РФ готова до нової реальності світу без обмежень на ядерні озброєння після того, як цього тижня закінчиться термін дії договору СНО-3.

Водночас у лютому 2023 року Владімір Путін оголосив про "призупинення" участі Росії в договорі про СНО-3 – хоча документ і не передбачає такого механізму, але цей крок стався на тлі ядерного шантажу Заходу з боку Москви. При цьому РФ і далі залишалася стороною угоди.