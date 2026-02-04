Папа Римский призвал США и Россию возобновить договор о контроле над ядерным оружием

Папа Римский Лев XIV призвал Соединенные Штаты и Россию возобновить договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3, срок действия которого истекает на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Лев XIV во время своей еженедельной аудиенции в Ватикане заявил, что нынешняя ситуация в мире требует всех усилий, чтобы предотвратить "новую гонку вооружений".

Папа Римский обратился с призывом к США и России срочно возобновить переговоры по договору СНВ-3.

"Я обращаюсь с настоятельным призывом не допустить потери силы этого инструмента. Сейчас как никогда важно заменить логику страха и недоверия общей этикой, способной направить выбор на общее благо", – заявил Папа.

Срок действия договора, подписанного между США и Россией в 2010 году, истекает в четверг. СНВ-3 ограничивал наступательные потенциалы двух государств с крупнейшими арсеналами ядерного оружия.

Правитель России Владимир Путин в сентябре предложил неофициально продлить договор еще на один год, но президент США Дональд Трамп не ответил на это предложение.

В комментарии для New York Times в прошлом месяце Трамп отметил, что позволит договору утратить силу. Однако он сказал, что необходимо заключить "лучшее соглашение".

Окончание срока действия нового договора СНВ ознаменует конец более полувека ограничений на ядерное оружие. Во вторник в МИД России заявили, что РФ готова к новой реальности мира без ограничений на ядерные вооружения после того, как на этой неделе истечет срок действия договора СНВ-3.

В то же время в феврале 2023 года Владимир Путин объявил о "приостановлении" участия России в договоре о СНВ-3 – хотя документ и не предусматривает такого механизма, но этот шаг произошел на фоне ядерного шантажа Запада со стороны Москвы. При этом РФ и дальше оставалась стороной договора.