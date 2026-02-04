В Чехии присудили общественные работы водителю трамвая, который выгнал из салона украинцев

Водителя трамвая в Праге приговорили к 200 часам общественных работ за то, что он оскорблял и выгнал из салона пару украинцев с ребенком.

Окружной суд района Прага 10 признал водителя трамвая Даниэля Бейвля виновным в хулиганстве и присудил 200 часов общественных работ и прохождения "программы социального перевоспитания" в связи с конфликтом с украинскими пассажирами трамвая в феврале прошлого года.

Приговор еще может быть обжалован.

Прокуроры изначально обвиняли его в неправомерном поведении и оскорблениях по признаку национальности, по таким обвинениям грозило до пяти месяцев тюрьмы.

Инцидент произошел в конце февраля прошлого года на одной из остановок. Водитель трамвая вытолкал из салона трех украинцев – пожилую пару с внуком – и обругал, а также, по материалам обвинения, ударил мужчину. Семья украинцев проживает в Чехии с 2022 года.

Конфликт произошел после того, как мальчик стал ногами на сиденье и постучал по стеклянной перегородке. В суде мужчина объяснял, что не мешал внуку это сделать, потому что того везли из садика на детской коляске и обувь была фактически чистая, и что сказал малышу не стучать дальше, после того как он сделал это первый раз.

Водитель после того вышел из салона, сделал им замечание за то, что ребенок шумит и стоит на сиденье, в конце начал на повышенных тонах обвинять, что они "испачкали трамвай", и сказал выйти, а также акцентировал на их национальности. Инцидент сняли на видео свидетели событий.

По словам мужчины, другие пассажиры сказали, что им не стоит выходить – но они решили выйти, потому что ребенок испугался и плакал. После того едва не дошло до еще одного физического столкновения, когда мужчина сказал женщине сфотографировать номер трамвая, а водитель увидел это.

Водитель отрицает, что попытался ударить кого-то, и утверждает, что во время того жеста указал пальцем.

За два года работы на Бейвля поступило восемь жалоб от пассажиров, но большинство не подтвердились. Он уже не работает водителем трамвая.

Также в Чехии рассматривают в апелляции дело мужчины, обвиненного в избиении двух украинок.

