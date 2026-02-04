У Литві виступають за прагматичні та взаємовигідні відносини ЄС і США

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Європа не в змозі захистити себе без США, а відтак країна повинна продовжувати розвивати прагматичні, взаємовигідні відносини з Вашингтоном.

Про це він заявив під час робочого візиту до столиці США, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Будріс заявив, що національна безпека Литви спирається на два стовпи – США і НАТО.

"Підтримка життєво важливих зв'язків із США є найвищим пріоритетом. Альтернатив немає і не буде, принаймні в середньо- та довгостроковій перспективі. Без США Європа не може захистити себе", – вважає міністр.

Будріс зазначив, що Європа не має достатніх звичайних сил, щоб стримати або зупинити потенційну агресію Росії, і не володіє стратегічною зброєю – ані ядерною, ані звичайною – необхідною для забезпечення надійного стримування.

Литовський міністр впевнений: європейські країни повинні збільшити видатки на оборону і розробити нові плани безпеки, але застеріг від того, щоб розглядати ці зусилля як реальну альтернативу підтримці США, доки вони не будуть повністю реалізовані.

Також Будріс зазначив, що Литва та Європа повинні працювати над переформатуванням відносин із США на прагматичній та взаємовигідній основі, щоб зберегти спільні геостратегічні інтереси.

"Ми маємо досягти угоди. Литва послідовно відстоює це і не втомлюватиметься закликати партнерів шукати угоду, яка буде вигідною для всіх", – підсумував він.

Зазначимо, Європейський Союз дедалі більше ставить під сумнів свою залежність від США, тому для європейських армій виникла потреба забезпечити належний захист своїх даних.

Минулого тижня єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.

Також ЗМІ писали, що Європейський Союз планує створити платформу обміну військовими даними без участі Сполучених Штатів до 2030 року.