В Литве выступают за прагматичные и взаимовыгодные отношения ЕС и США

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европа не в состоянии защитить себя без США, а затем страна должна продолжать развивать прагматичные, взаимовыгодные отношения с Вашингтоном.

Об этом он заявил во время рабочего визита в столицу США, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Будрис заявил, что национальная безопасность Литвы опирается на два столпа – США и НАТО.

"Поддержание жизненно важных связей с США является наивысшим приоритетом. Альтернатив нет и не будет, по крайней мере в средне- и долгосрочной перспективе. Без США Европа не может защитить себя", – считает министр.

Будрис отметил, что Европа не имеет достаточных обычных сил, чтобы сдержать или остановить потенциальную агрессию России, и не обладает стратегическим оружием – ни ядерным, ни обычным – необходимым для обеспечения надежного сдерживания.

Литовский министр уверен: европейские страны должны увеличить расходы на оборону и разработать новые планы безопасности, но предостерег от того, чтобы рассматривать эти усилия как реальную альтернативу поддержке США, пока они не будут полностью реализованы.

Также Будрис отметил, что Литва и Европа должны работать над переформатированием отношений с США на прагматичной и взаимовыгодной основе, чтобы сохранить общие геостратегические интересы.

"Мы должны достичь соглашения. Литва последовательно отстаивает это и не устанет призывать партнеров искать соглашение, которое будет выгодным для всех", – подытожил он.

Отметим, Европейский Союз все больше ставит под сомнение свою зависимость от США, поэтому для европейских армий возникла необходимость обеспечить надлежащую защиту своих данных.

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи до 2030 года для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения относительно преданности США европейской обороне.

Также СМИ писали, что Европейский Союз планирует создать платформу обмена военными данными без участия Соединенных Штатов до 2030 года.