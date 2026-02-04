Поліція Британії розпочала розслідування щодо експосла в США у контексті справи Епштейна

Британська поліція у вівторок, 3 лютого, розпочала розслідування щодо Пітера Мендельсона, колишнього посла Великої Британії в США, у зв'язку з імовірним зловживанням службовим становищем у контексті файлів, які пов’язані із файлами Джеффрі Епштейна.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Лондонська поліція заявила, що розслідування розпочато після отримання повідомлень про імовірне зловживання службовим становищем, в тому числі після звернення від британського уряду.

Уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера передав поліції матеріали для розслідування того, чи передавав Мендельсон інформацію Епштейну під час фінансової кризи.

"Поліція продовжить оцінювати всю відповідну інформацію, яка була доведена до нашого відома в рамках цього розслідування, і на цей час не буде надавати жодних коментарів", – заявила очільниця поліції Елла Марріотт.

Зазначимо, Мендельсон оголосив про свою відставку з Палати лордів Британії після того, як стало відомо про низку скандальних електронних листів, які пов'язували його з сексуальним злочинцем Епштейном.

Документи, оприлюднені Міністерством юстиції США, також свідчать про те, що Епштейн переказав $75 тисяч на банківські рахунки, бенефіціаром яких, як вважається, був Мендельсон, який на той час був депутатом від Лейбористської партії.

У вересні 2009 року Епштейн переказав партнеру Мендельсона, а нині його чоловікові, 10 тисяч фунтів стерлінгів для фінансування курсу остеопатії та інших витрат.

Європейська комісія розслідує, чи порушив Мендельсон правила Європейського Союзу щодо своїх контактів із Епштейном.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.