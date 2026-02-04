Полиция Британии начала расследование в отношении экс-посла в США в контексте дела Эпштейна

Британская полиция во вторник, 3 февраля, начала расследование в отношении Питера Мендельсона, бывшего посла Великобритании в США, в связи с вероятным злоупотреблением служебным положением в контексте файлов, связанных с файлами Джеффри Эпштейна.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Лондонская полиция заявила, что расследование начато после получения сообщений о возможном злоупотреблении служебным положением, в том числе после обращения британского правительства.

Правительство премьер-министра Кира Стармера передало полиции материалы для расследования того, передавал ли Мендельсон информацию Эпштейну во время финансового кризиса.

"Полиция продолжит оценивать всю соответствующую информацию, которая была доведена до нашего сведения в рамках этого расследования, и в настоящее время не будет предоставлять никаких комментариев", – заявила глава полиции Элла Марриотт.

Отметим, Мендельсон объявил о своей отставке из Палаты лордов Британии после того, как стало известно о ряде скандальных электронных писем, которые связывали его с сексуальным преступником Эпштейном.

Документы, обнародованные Министерством юстиции США, также свидетельствуют о том, что Эпштейн перевел $75 тысяч на банковские счета, бенефициаром которых, как считается, был Мендельсон, в то время – депутат от Лейбористской партии.

В сентябре 2009 года Эпштейн перевел партнеру Мендельсона, а ныне его мужу, 10 тысяч фунтов стерлингов для финансирования курса остеопатии и других расходов.

Европейская комиссия расследует, нарушил ли Мендельсон правила Европейского Союза относительно своих контактов с Эпштейном.

