Мерц летить на Близький Схід домовлятися про газ для Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 4 лютого, вирушить в турне країнами Перської затоки, щоб налагодити партнерські відносини та домовитися про енергетичну співпрацю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Deutsche Welle.

За три дні канцлер Німеччини планує відвідати Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

У поїздці канцлера супроводжуватиме бізнес-делегація керівників підприємств, які прагнуть укласти нові угоди з кількох питань, від енергетики до оборони.

Водночас однією з найважливіших цілей турне Мерца є зменшення залежності Німеччини від американського скрапленого природного газу, який замінив значну частину російського.

Скраплений природний газ становить близько 10% від загального обсягу поставок Німеччини, причому 30% з них у 2024 році надходили зі США.

На думку німецького уряду, цю залежність можна було б зменшити за рахунок постачань з Саудівської Аравії та Катару.

Окрім енергетики, Мерц також обговорить варіанти тіснішої співпраці в оборонній сфері з країнами Перської затоки, а також напружену безпекову ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має говорити мовою "політики сили", наголосивши на посиленні обороноздатності Європейського Союзу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав європейські уряди стати більш незалежними від США.