Мерц летит на Ближний Восток договариваться о газе для Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 4 февраля, отправится в турне по странам Персидского залива, чтобы наладить партнерские отношения и договориться об энергетическом сотрудничестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Deutsche Welle.

За три дня канцлер Германии планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

В поездке канцлера будет сопровождать бизнес-делегация руководителей предприятий, которые стремятся заключить новые соглашения по нескольким вопросам, от энергетики до обороны.

В то же время одной из важнейших целей турне Мерца является уменьшение зависимости Германии от американского сжиженного природного газа, который заменил значительную часть российского.

Сжиженный природный газ составляет около 10% от общего объема поставок Германии, причем 30% из них в 2024 году поступали из США.

По мнению немецкого правительства, эту зависимость можно было бы уменьшить за счет поставок из Саудовской Аравии и Катара.

Кроме энергетики, Мерц также обсудит варианты более тесного сотрудничества в оборонной сфере со странами Персидского залива, а также напряженную ситуацию с безопасностью в регионе.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна говорить на языке "политики силы", отметив усиление обороноспособности Европейского Союза.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейские правительства стать более независимыми от США.