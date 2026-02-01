Глава Міноборони Німеччини розповів, як Європа має діяти щодо США

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав європейські уряди діяти впевненіше щодо США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького оборонного відомства наводить DW.

Як зазначив Пісторіус, було б помилкою "якби ми дивилися на Білий дім, як кролик дивиться на змію".

"Тоді ми втратили б фокус на тому, що нам потрібно робити: стати більш суверенними і незалежними", – додав він.

Міністр додав, що президент США Дональд Трамп покладається на невизначеність і страх для досягнення своїх цілей.

"Але ті, хто бояться, приймають неправильні рішення, тому давайте не піддаватимемося залякуванням", – підкреслив він.

Пісторіус мав на увазі опір європейських урядів повторній спробі Трампа взяти під контроль Гренландію.

Він наголосив, що США потребують Європи так само, як європейці потребують США, заявивши, що Європа має геостратегічне і геоекономічне значення для Вашингтона.

"Уявіть, що Європа стане сферою впливу Росії, якщо Владімір Путін зуміє витіснити американців звідси або змусити їх піти", – сказав Пісторіус.

Вашингтон опиниться "затиснутим між Росією і Китаєм. Це, безумовно, не в інтересах американців", резюмував він.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має говорити мовою "політики сили", наголосивши на посиленні обороноздатності Європейського Союзу.

Як відомо, в останні тижні відносини США та європейських країн були напруженими через погрози американського президента Дональда Трампа запровадити мита проти тих держав, які не підтримують його плани заволодіти Гренландією. Згодом Трамп відмовився від цих погроз, анонсувавши угоду щодо острова.