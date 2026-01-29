Мерц: Європа повинна говорити мовою сили

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має говорити мовою "політики сили", наголосивши на посиленні обороноздатності Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", Мерц заявив під час виступу у Бундестазі, передає tagesschau.

У своїй промові перед депутатами канцлер заявив, що Європа перебуває під тиском з кількох боків. Однак, за словами Мерца, це піде їй на користь.

"Ми перебуваємо під тиском з кількох боків. Але з цього також можна виділити дещо: Європа завжди зростала, коли на неї чинився тиск", – сказав Мерц.

Канцлер Німеччини переконаний, що європейська оборона має бути зміцнена шляхом посилення її конкурентоспроможності. Для цього, зазначив Мерц, необхідно переглянути правила ЄС, які можуть гальмувати розвиток економіки.

На спеціальному саміті ЄС у Брюсселі 12 лютого Мерц планує обговорити, як зробити економіку ЄС конкурентоспроможною. Він вважає за необхідне переглянути всі правила ЄС.

У своїй промові канцлер зосередився на відносинах зі США. Мерц також заявив, що Європа більше не буде залякана тарифними погрозами Вашингтона.

Нагадаємо, в останні тижні відносини США та європейських країн були напруженими через погрози американського президента Дональда Трампа запровадити мита проти тих держав, які не підтримують його плани заволодіти Гренландією. Згодом Трамп відмовився від цих погроз, анонсувавши угоду щодо острова.

Однак ця напруженість спричинила низку заяв європейських лідерів про потребу зменшити залежність ЄС від США.

Президент України Володимир Зеленський у виступі на економічному форумі в Давосі висловив думку, що Європі за нинішніх обставин потрібно створювати об’єднані збройні сили, щоб не покладати усі сподівання на гарантії у межах НАТО.